При взрыве в мечети Кандагара погибли 25 человек

В шиитской мечети в Кандагаре прогремел взрыв. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, жертвами трагедии стали 25 афганцев. Среди пострадавших от взрыва насчитывается 20 человек.

Взрывное устройство в мечети активировал террорист-смертник, пишет RT. Первоначально сообщалось, что погибли семь человек.

Это не первый взрыв шиитской мечети в Афганистане. Так, 8 октября он прогремел в провинции Кунду в мечети Сеид-Абад во время пятничной молитвы. СМИ сообщали, что в нее пришел террорист-смертник, который активировал взрывное устройство.



Татьяна Демина