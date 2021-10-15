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При взрыве в мечети Кандагара погибли 25 человек

12:51, 15.10.2021
При взрыве в мечети Кандагара погибли 25 человек
Фото: pixabay.com

В шиитской мечети в Кандагаре прогремел взрыв. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, жертвами трагедии стали 25 афганцев. Среди пострадавших от взрыва насчитывается 20 человек.

Взрывное устройство в мечети активировал террорист-смертник, пишет RT. Первоначально сообщалось, что погибли семь человек.

Это не первый взрыв шиитской мечети в Афганистане. Так, 8 октября он прогремел в провинции Кунду в мечети Сеид-Абад во время пятничной молитвы. СМИ сообщали, что в нее пришел террорист-смертник, который активировал взрывное устройство.

Татьяна Демина
Происшествия

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