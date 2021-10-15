Массовое отравление в детском саду Казани: подтверждение Минздрава и просьбы не спешить с выводами от мэрии

Сегодня в центре внимания оказалась информация о массовом отравлении детей в детском саду Казани. В Минздраве Татарстана информацию подтверждают и утверждают, что детсадовцев госпитализировали с признаками острого кишечного отравления. В мэрии же уверяют, что «диагноз «отравление» не подтвердился.

«По предварительным данным управления образования, дети заболели ротавирусом в одной группе одного детского сада. Для других детей и детсадов опасности нет, в детском саду группу, где были заболевшие, обработали», — оперативно отреагировала мэрия в своем telegram-канале.

«Реальному времени» же в пресс-службе Минздрава Татарстана рассказали, что трех детей в возрасте 4—5 лет госпитализировали в детскую инфекционную больницу с признаками острого кишечного отравления. Их состояние врачи оценивают как стабильное, пострадавшие идут на поправку, а угрозы их здоровью нет. Малыши находятся в больнице вместе со своими родителями, добавили в ведомстве.

Однако в мэрии все же решили раскрыть подробности инцидента. Оказалось, что пострадавшие воспитывались в одной группе в детском саду №16.

Пострадавшие воспитывались в одной группе в детском саду №16. Фото: yandex.ru/maps

13 октября с жалобами в медучреждение обратились родители одного детсадовца, на следующий день плохо стало сразу четырем детям, а сегодня и вовсе сразу шести. По информации казанской мэрии, пока лишь двум госпитализированным детям поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Они обратили внимание, что диагноз поставлен еще не всем малышам, так как за медицинской помощью родители обращались в разные дни и для постановки окончательного диагноза всем пострадавшим нужно дождаться результатов обследования.

Вместе с этим мэрия заверила, что в помещении, в котором проходили занятия для группы, где выявили отравленных, уже провели генеральную уборку с дезинфекцией стен, полов, мебели, игрушек. Заменили мягкий инвентарь.

Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина подтвердила информацию. Специалисты ведомства получили три экстренных извещения по случаям острой кишечной инфекции и выехали в детсад.

Марина Патяшина сообщила, что cпециалисты ведомства получили три экстренных извещения по случаям острой кишечной инфекции и выехали в детсад. Фото: Максим Платонов

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева добавила, что состояние детей удовлетворительное и стабильное. Они постепенно идут на поправку.

Татьяна Демина