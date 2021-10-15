Мэрия Казани: информация о массовом отравлении детей в казанском детском саду не подтвердилась

Информация в СМИ о массовом отравлении детей в казанском детском саду оказалась ложной. Диагноз не подтвердился. По предварительным данным управления образования, 6 детей заболели ротавирусом в одной группе детского сада, сообщает телеграм-канал мэрии Казани.

Опасности для других детей и детсадов нет. Группу, где были заболевшие, обработают. В мэрии напомнили, как важно не приводить заболевших малышей в садик, где могут заболеть и остальные.

Ранее в Сети появилась информация, что несколько детей казанского детского сада №16 отравились. Малышей со рвотой начали доставлять в инфекционную больницу со вчерашнего вечера. Симптомы заболевания появились после нахождения в учреждении.

Диана Жиленкова