Казань оказалась в числе городов с наиболее частыми случаями правонарушений среди туристов

В Сочи, Краснодаре, Анапе, Геленджике участилось количество правонарушений среди туристов. Также список пополнили такие города-миллионники, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар. В целом с 2019 года количество тревожных вызовов на туристических объектах выросло на 34%.

52% от всех случаев составляет хулиганство. Еще 25% — кражи и их попытки, а незаконное проникновение — 23%. Исследование проводилось на основе сведений по числу тревожных вызовов на объектах туриндустрии, сферы торговли и услуг по популярным туристическим направлениям России в предыдущий сезон отпусков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков крупной охранной компании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад Ростуризму поручили до конца октября 2021 года разработать национальные стандарты безопасности в сфере туризма в связи с растущим турпотоком внутри страны. Стандарты безопасности коснутся качества оказания туристических услуг.





Диана Жиленкова