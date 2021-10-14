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Источник: Игроки «Кайрата» недовольны оборонительным стилем игры Курбана Бердыева

15:06, 14.10.2021
Источник: Игроки «Кайрата» недовольны оборонительным стилем игры Курбана Бердыева
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Игроки алматинского «Кайрата» недовольны игровым стилем главного тренера команды Курбана Бердыева. По их мению, игра при туркменском наставнике слишком оборонительная. Об этом «Чемпионату» сообщает источник в клубе.

«От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет.
Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров», — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

После 23 туров чемпионата Казахстана «Кайрат» занимает третье место, отставая от лидирующей «Астаны» на 9 очков. В двух матчах группового этапа Лиги конференций «Кайрат» набрал 1 очко.

Курбан Бердыев возглавил «Кайрат» в конце августа. Ранее специалист работал в казанском «Рубине» и «Ростове». с «Рубином» Бердыев дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды Суперкубка России.

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