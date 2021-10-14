Источник: Игроки «Кайрата» недовольны оборонительным стилем игры Курбана Бердыева
Игроки алматинского «Кайрата» недовольны игровым стилем главного тренера команды Курбана Бердыева. По их мению, игра при туркменском наставнике слишком оборонительная. Об этом «Чемпионату» сообщает источник в клубе.
«От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет.
Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров», — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.
После 23 туров чемпионата Казахстана «Кайрат» занимает третье место, отставая от лидирующей «Астаны» на 9 очков. В двух матчах группового этапа Лиги конференций «Кайрат» набрал 1 очко.
Курбан Бердыев возглавил «Кайрат» в конце августа. Ранее специалист работал в казанском «Рубине» и «Ростове». с «Рубином» Бердыев дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды Суперкубка России.СпортФутболОбщество Татарстан
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