Татарстан и Удмуртия продолжают обсуждать установление границ

В Министерстве земельных и имущественных отношений Татарстана прошла встреча с представителями Удмуртии по вопросу установления границы между регионами.

На встрече обсуждались особенности прохождения границы вблизи Агрыза — участок существующей границы города и Малопургинского района Удмуртии рассекает кадастровые участки.

— В ходе совещания было отмечено, что при установлении границы важно учитывать интересы граждан. Совместно с коллегами из Удмуртии принято решение продолжить работу учитывая данный принципиально важный момент. Кроме этого, в рамках совещания обсуждены вопросы по подготовке проекта соглашения об установлении границы, — сообщает пресс-служба Минземимущества.

Первая рабочая встреча сторон по согласованию спорных участков по границе прошла в июле. Протяженность границы между Татарстаном и Удмуртией составляет более 800 километров. На встрече участники успели рассмотреть только половину территории, где были найдены 37 спорных участков. Шестнадцать из них разрешились по итогам очных переговоров, еще по одиннадцати участкам был необходим сбор дополнительных исходных материалов.