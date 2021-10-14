Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск новых суперсервисов на портале госуслуг в 2022 году

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о запуске новых сервисов на портале госуслуг в следующем году. Так, появится функция поиска вакансий, прохождения онлайн-интервью, заключения трудового договора в рамках суперсервиса «Трудовая миграция онлайн». Оформить электронные транспортные накладные и путевые листы можно будет в разделе «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», а в «Цифровом строительстве» пользователи смогут получить комплекс услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Чернышенко добавил, что в 2022 году будут совершенствоваться уже существующие суперсервисы. Например, в «Поступлении в вуз онлайн» можно будет перейти на электронные зачетную книжку и студбилет. А сервис «Мое здоровье онлайн» дополнится возможностью постановки на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, а также выбором страховой медицинской организации и др., передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что правоохранительные органы в России имеют доступ к данным граждан на порталах госуслуг.



Диана Жиленкова