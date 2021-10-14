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Власти Казани готовят виртуальную карту доступной среды для людей с ОВЗ

11:56, 14.10.2021
Власти Казани готовят виртуальную карту доступной среды для людей с ОВЗ
Фото: kzn.ru

В Казани готовят виртуальную карту на которой будут отмечены все объекты, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас формируется техническое задание для реализации проекта.

Карта доступной среды будет отмечена разными цветами. Красным цветом отменят учреждения с низким качеством доступной среды, желтым — со средним, зеленым — полностью соответствующим требованиям. Это поможет людям с ОВЗ заранее подготовиться к посещению того или иного учреждения.

Фото: kzn.ru

Частично данные появятся в сервисах «Яндекс карты», «Google карты» и «2ГИС».

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил о необходимости разработки проекта адаптированного жилья для людей с ОВЗ.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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