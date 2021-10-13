Предприятиям благоустройства в Казани не хватает 1300 рабочих для уборки снега зимой

В Казани на работу в зимнем режиме перевели 93% техники, которая будет обеспечивать чистоту улиц зимой. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Сейчас на предприятиях благоустройства Казани работает более 600 водителей-механизаторов и 550 дорожных рабочих. Для укомплектации двух полных рабочих смен не хватает 1 300 человек.

Всего предстоит убирать 22 млн кв. метров дорог, из них 4 млн кв. метров — это тротуары. В следующем году площадь убираемых территорий увеличится на 300 тыс. кв. метров — маршруты спецтехники пополнят 1-й участок дороги-дублера Горьковского шоссе, дороги в микрорайоне «Салават Купере — 2», магистраль 100-летия ТАССР, участок БКК по ул. Тихорецкой, разворотная петля на Оренбургском тракте. Также прирост произойдет за счет реконструкции дорог и строительства тротуаров.

Фото: kzn.ru

Дорожные службы перешли на зимний режим работы 15 октября. Контролировать уборку снега в Казани будут навигационные системы.

Ольга Шагиева