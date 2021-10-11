Контролировать уборку снега в Казани будут навигационные системы

В Казани дорожные службы 15 октября перейдут на зимний режим работы. С этого дня диспетчеры подрядных предприятий будут работать круглосуточно.

Сейчас в Казани насчитывается 559 единиц уборочной техники, в том числе 221 — для операций первой очереди. Также в начале 2022 года закупят 51 КДМ и четыре роторных снегоочистителя. Сейчас межведомственные комиссии проверяют готовность техники и дорожных служб, подготовку завершат к 25 октября.



В этом году контролировать уборку будут навигационные системы. На машинах установлены дополнительные датчики, в систему внесены маршруты уборки дорог с полным охватом улиц. Разработаны три сценария: для штатного снегопада, для снегопада средней интенсивности и для чрезвычайных ситуаций (план «Буран»).

Фото: kzn.ru

Система покажет, на какие улицы еще не заходили с уборкой, где она была проведена недостаточно качественно, какие локации требуется убирать более интенсивно, сообщается на сайте исполкома.

Всего зимой предстоит очищать от снега почти 22 млн кв. м.



Ольга Шагиева