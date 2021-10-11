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Контролировать уборку снега в Казани будут навигационные системы

10:48, 11.10.2021 1
Контролировать уборку снега в Казани будут навигационные системы
Фото: kzn.ru

В Казани дорожные службы 15 октября перейдут на зимний режим работы. С этого дня диспетчеры подрядных предприятий будут работать круглосуточно.

Сейчас в Казани насчитывается 559 единиц уборочной техники, в том числе 221 — для операций первой очереди. Также в начале 2022 года закупят 51 КДМ и четыре роторных снегоочистителя. Сейчас межведомственные комиссии проверяют готовность техники и дорожных служб, подготовку завершат к 25 октября.

В этом году контролировать уборку будут навигационные системы. На машинах установлены дополнительные датчики, в систему внесены маршруты уборки дорог с полным охватом улиц. Разработаны три сценария: для штатного снегопада, для снегопада средней интенсивности и для чрезвычайных ситуаций (план «Буран»).

Фото: kzn.ru

Система покажет, на какие улицы еще не заходили с уборкой, где она была проведена недостаточно качественно, какие локации требуется убирать более интенсивно, сообщается на сайте исполкома.

Всего зимой предстоит очищать от снега почти 22 млн кв. м.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:49
    Нововведение нужное. Посмотрим как поможет в уборке города. Удачи дорожникам в этом нелёгком деле
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