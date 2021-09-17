Шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix

Советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix. Это произошло из-за фразы в сериале «Ход королевы», где говорится, что она никогда не играла партии с мужчинами, сообщает RT.

— Единственное, что в ней необычно, — это ее пол, но даже это не является чем-то уникальным в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами, — это фраза, к которой возникли претензии.

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На момент вышеупомянутых событий в сериале, в 1968 году, шахматистка сыграла как минимум с 59 соперниками-мужчинами, сообщается в иске.

В Netflix ответили, что уважают заслуги шахматистки, но с претензиями не согласны и готовы отстаивать свою правоту в суде.

Гаприндашвили — пятая в истории шахмат чемпионка мира, первый международный гроссмейстер среди женщин и первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.