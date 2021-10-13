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В Казань на матч сборной России по футболу приехали болельщики из 47 регионов России

01:27, 13.10.2021
В Казань на матч сборной России по футболу приехали болельщики из 47 регионов России
Фото: realnoevremya.ru

Из 47 регионов РФ приехали болельщики на матч сборной России по футболу со Словакией. Такие данные получили эксперты «МегаФона» после анализа обезличенной статистики с объектов связи, расположенных на «Ак Барс Арене».

Из Москвы и области приехали 40% туристов, 11% из Санкт-Петербурга, 7% из Нижнего Новгорода. Кроме того, в Казань приехали гости из Магаданской, Сахалинской областей, Хабаровского, Приморского краев.

— За время матча жители и гости республики загрузили на стадионе более 260 ГБ, разумеется, это в сотни раз больше, чем за тот же период в обычный будний день, — рассказал директор «МегаФона» в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Сборная России победила сборную Словакии со счетом 1:0 в матче отбора к ЧМ-2022. Матч проходил в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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