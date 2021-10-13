В Казань на матч сборной России по футболу приехали болельщики из 47 регионов России

Из 47 регионов РФ приехали болельщики на матч сборной России по футболу со Словакией. Такие данные получили эксперты «МегаФона» после анализа обезличенной статистики с объектов связи, расположенных на «Ак Барс Арене».

Из Москвы и области приехали 40% туристов, 11% из Санкт-Петербурга, 7% из Нижнего Новгорода. Кроме того, в Казань приехали гости из Магаданской, Сахалинской областей, Хабаровского, Приморского краев.

— За время матча жители и гости республики загрузили на стадионе более 260 ГБ, разумеется, это в сотни раз больше, чем за тот же период в обычный будний день, — рассказал директор «МегаФона» в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Сборная России победила сборную Словакии со счетом 1:0 в матче отбора к ЧМ-2022. Матч проходил в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена».

Алексей Нечаев