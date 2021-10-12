Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Башкирию

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Башкирию, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сначала Минниханов ознакомился с работой производственно-учебного центра на базе ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Президенту РТ в ходе экскурсии продемонстрировали учебные мастерские. Затем Минниханов посетил Кумертауское авиационное производственное предприятие — оно входит в холдинг «Вертолеты России». После прошла встреча президента РТ с главой Башкирии Радием Хабировым.

Ранее в Башкирии создали рабочую группу по сотрудничеству с Татарстаном. Ее сформировали по указу премьер-министра республики Андрея Назарова для реализации соглашения между правительствами двух республик, заключенного в 2019 году.

Алексей Нечаев