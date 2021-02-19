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В Башкирии создали рабочую группу для сотрудничества с Татарстаном

09:49, 19.02.2021

В Башкирии создали рабочую группу по сотрудничеству с Татарстаном. Ее сформировали по указу премьер-министра республики Андрея Назарова для реализации соглашения между правительствами двух республик, заключенного в 2019 году.

В состав группы вошли руководители региональных министерств и ведомств, президент Академии наук Башкортостана Альфис Гаязов. По согласованию в состав включат руководителя Корпорации развития республики Наиля Габбасова, председателя совета ректоров вузов республики Салавата Сагитова, управляющего директора АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» Николая Фролова, президента Союза ТПП РБ Тимура Хакимова и гендиректора Фонда развития жилищного строительства Башкирии Рима Якупова. Возглавил группу Андрей Назаров.

Как пояснили в пресс-службе правительства Башкортостана, для работы по соглашению с Татарстаном необходимы внутренние распоряжения по регионам о создании рабочих групп, пишет «РБК».

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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