В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту получения травм рабочим

Фото: СУ СКР по Республике Татарстан

В городе Бавлы на одном из предприятий, специализирующемся на приеме и резке металла, 47-летний рабочий получил тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, на предприятие погрузчик доставил списанный каток для резки на части. По просьбе водителя рабочий приподнял его с помощью подлежавшего утилизации крана, в результате чего трос оборвался и крюк крана упал на рабочего. Мужчину доставили в больницу с травматическим шоком, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами ребер и ног.

СУ СКР по Республике Татарстан

В прошлом месяце в Казани рабочий погиб после падения на него бетонного ограждения. 61-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Также пострадал другой рабочий, его госпитализировали в клиническую больницу №7. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 2 ст. 143 УК РФ).







Диана Жиленкова