В Казани рабочий погиб после падения на него бетонного ограждения — возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Сегодня в Казани на стройке одно из незакрепленных бетонных ограждений упало на разнорабочих. В результате инцидента 61-летний мужчина от полученных травм умер на месте, второго госпитализировали в клиническую больницу № 7. По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел сегодня днем, на территории производственного объекта по адресу: ул. Автосервисная, д. 25а. На место происшествия выезжал представитель прокуратуры Московского района Игорь Дворянский.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Выяснилось, что работы проводились с нарушением требований законодательства об охране труда, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура направила в следственные органы собранные материалы с требованием об уголовном преследовании виновных должностных лиц. По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Расследование взято на контроль в прокуратуре.

В конце августа в Альметьевске возбудили уголовное дело после гибели 35-летнего рабочего на стройке крытого школьного футбольного манежа.



Татьяна Леухина