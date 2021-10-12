В новую Госдуму РФ вошли 20 депутатов, ни разу не выступавших на заседаниях в прошлом созыве

В новую Госдуму РФ вошли 20 депутатов, которые ни разу не выступали на заседаниях в прошлом созыве. 17 из них — представители «Единой России», двое — от КПРФ и один — от ЛДПР. В их числе бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин, лидер прошлой думы по доходам за 2020 год Григорий Аникеев и Герой России Артур Чилингаров.

В список также вошли депутаты, внесшие наименьшее количество законопроектов. Например, только один проект о «мерах противодействия на недружественные действия США и иных государств» внес депутат от Чеченской республики Адам Делимханов, сообщает РБК.

Фото: duma.gov.ru

Первое заседание Государственной думы восьмого созыва состоится сегодня. Указ о ее созыве подписал президент России Владимир Путин. Выборы депутатов проходили 17—19 сентября. ЦИК РФ признал их состоявшимися. Итоговая явка составила 51,72%. На выборах приняли участие более 56 млн граждан.



Диана Жиленкова