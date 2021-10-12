Фото: в Татарстане начато строительство дороги Куюки — Богородское

Появились фото хода строительства дороги Куюки — Богородское в Пестречинском районе Татарстана.



Дорогу запланировали в 2012 году, ее строительство обойдется бюджету в 552 миллиона рублей. Согласно графику, работы будут идти с 11 октября 2021 года и должны быть выполнены до 14 сентября 2023 года, подрядчиком выступает ООО «Волга-Автодор».

Фото: realnoevremya.ru

Длина дороги для реконструкции составит 4,6 км. Сейчас работы уже идут около села Богородского, рабочие поднимают уровень будущей дороги. Как рассказал корреспондент «Реального времени», возле Куюков пока нет ни техники, ни строителей.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно смете, дорогу укрепят, сделают новое покрытие, установят новые дорожные знаки. Обновят электросети — их переустройство будет стоить 3,7 млн рублей, а обновление наружного освещения обойдется еще в 25,4 млн рублей.



Фото: realnoevremya.ru

Ольга Шагиева