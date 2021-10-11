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В МИД России назвали разработку вооружений вынужденной мерой из-за действий США

22:43, 11.10.2021
В МИД России назвали разработку вооружений вынужденной мерой из-за действий США
Фото: mid.ru

Выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, и. о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов сообщил, что разработка Россией перспективных комплексов вооружений является вынужденной мерой, принимаемой в ответ на действия США.

По его словам, утверждения о значительном количественном наращивании Россией ядерного потенциала бездоказательны и лишены оснований, сообщает ТАСС. Россия досконально соблюдает свои обязательства, подчеркнул Воронцов.

Фото: vk.com/mid
Алексей Нечаев
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