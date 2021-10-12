Bloomberg назвал Россию самым привлекательным развивающимся рынком для инвесторов

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Высокие цены на нефть, газ и другие энергоносители подстегивают рост стоимости акций компаний, экспортирующих сырье, что делает Россию самой привлекательной для инвестиций страной, пишет агентство Bloomberg.

Помимо энергоресурсов, у России есть резервы более чем на $600 млрд и «завидно низкая» долговая нагрузка, а Центробанк «принимает все усилия» для снижения инфляции, повышая ключевую ставку. Британские и североамериканские хедж-фонды уже перевели вложения из китайских компаний в акции российских энергетиков, замечает издание.

Татарстан в первом полугодии текущего года привлек 140 млрд рублей инвестиций, что больше на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



Алексей Нечаев