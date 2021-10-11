В кафе по QR-коду: первый день введения ограничений в Казани

18:05, 11.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С сегодняшнего дня на фоне ухудшившейся ситуации по коронавирусу Татарстан ввел QR-коды и изоляцию непривитых граждан старше 65 лет. Это значит, чтобы и дальше беспрепятственно посещать любые объекты, а не только ближайший продуктовый и аптеку, придется получить цифровой код. Просто вакцинации и справки недостаточно, необходим электронный сертификат или QR-код о перенесенной болезни. Как казанцы посещают торговые центры, кафе и другие заведения по QR-кодам, наблюдали фотокрреспонденты "Реального времени".


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