В кафе по QR-коду: первый день введения ограничений в Казани

С сегодняшнего дня на фоне ухудшившейся ситуации по коронавирусу Татарстан ввел QR-коды и изоляцию непривитых граждан старше 65 лет. Это значит, чтобы и дальше беспрепятственно посещать любые объекты, а не только ближайший продуктовый и аптеку, придется получить цифровой код. Просто вакцинации и справки недостаточно, необходим электронный сертификат или QR-код о перенесенной болезни. Как казанцы посещают торговые центры, кафе и другие заведения по QR-кодам, наблюдали фотокрреспонденты "Реального времени".
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