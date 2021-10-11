Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу

По требованию американской стороны генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит работу 21 октября, сообщили в дипломатической миссии.

— Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в городе Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года, — говорится в сообщении ведомства.

После 15 октября доступ в офис генерального консульства будет невозможен.

В сентябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в связи с санкциями нет смысла направлять белорусского посла в США.

Алексей Нечаев