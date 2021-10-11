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Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу

19:06, 11.10.2021
Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу
Фото: pixabay.com

По требованию американской стороны генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит работу 21 октября, сообщили в дипломатической миссии.

— Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в городе Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года, — говорится в сообщении ведомства.

После 15 октября доступ в офис генерального консульства будет невозможен.

В сентябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в связи с санкциями нет смысла направлять белорусского посла в США.

Алексей Нечаев
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