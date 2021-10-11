В 2021 году более 656 тыс. иностранцев получат гражданство России — много это или мало?

В этом году гражданство России получат более 656 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой. Столько же человек получили российский паспорт в 2020 году.

Горовой напомнил, что граждане Беларуси и Украины теперь освобождены от прохождения собеседования для признания носителем русского языка. Дополнительно упрощен порядок приобретения гражданства России для граждан Казахстана и Молдовы, а также для лиц, состоящих в браке с россиянами и имеющих общих детей.

Среди других упрощений: отменено требование к заявителям об отказе от имеющегося гражданства, исключено обязательное условие подтверждения доходов, сокращены сроки рассмотрения заявлений.

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Всего в России находятся более 6 млн иностранцев, из которых 800 тыс. человек имеют статус резидента. Больше всего среди них трудовых мигрантов.

656 тыс. иностранцев получат гражданство России в этом году — это:

На 158 тысяч человек больше, чем в 2019 году — тогда гражданство получили 498 тыс. иностранцев.

Выше показателя десятилетней давности в 14 раз — в 2011 году гражданство России получили около 45 тысяч человек.

В 16 раз меньше планов президента США Джо Байдена по предоставлению американских паспортов — он пообещал предоставить гражданство Штатов 11 миллионам человек.

В 96 раз больше количества выданных «золотых паспортов» Кипра за последние 13 лет — власти островного государства предоставили гражданство ЕС 6 779 иностранцам в обмен на инвестиции.

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Меньше числа украинцев, вступивших в российское гражданство с 2016 по 2020 год, на 322 тысячи — за четыре года российский паспорт получили 978 тысяч граждан Украины.

Франция выдает гражданство в 10 раз реже — в общей сложности в 2020 году гражданами страны стала 61 тысяча человек.

Примерно столько же человек получили гражданство ЕС в 2019 году — 672 тысячи человек.

Дарья Пинегина