За сутки в Татарстане вакцинировались 14 100 человек

В Татарстане от коронавируса привились 1 121 845 человек. Прирост за сутки составил 14 100 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 968 484 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Темпы вакцинации в Татарстане подстегнуло введение ограничительных мер. Однако при нынешних темпах вакцинации коллективного иммунитета Казань достигнет лишь в ноябре 2022 года, заявил сегодня на «деловом понедельнике» и.о. начальника управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаметдинов.



Ольга Шагиева