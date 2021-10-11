Новости общества

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в Татарстане вакцинировались 14 100 человек

12:04, 11.10.2021
За сутки в Татарстане вакцинировались 14 100 человек
Фото: kzn.ru

В Татарстане от коронавируса привились 1 121 845 человек. Прирост за сутки составил 14 100 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 968 484 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Темпы вакцинации в Татарстане подстегнуло введение ограничительных мер. Однако при нынешних темпах вакцинации коллективного иммунитета Казань достигнет лишь в ноябре 2022 года, заявил сегодня на «деловом понедельнике» и.о. начальника управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаметдинов.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также