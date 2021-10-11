Сегодня в России выявлено 29 409 новых заболевших коронавирусом

Сегодня в России выявлено 29 409 новых заболевших коронавирусом. Всего в России заболели 7 804 774 человека, сообщает оперштаб.

За сутки выздоровели 15 460 человек. Всего с начала пандемии в России переболели 6 873 579 человек.

Зафиксировано 957 летальных исходов. За весь период зафиксировано 217 372 смерти от COVID-19.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева