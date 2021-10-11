Работающих подростков предложили наделить правом участия в выборах

В России предложили допустить трудоустроенных подростков в выборам. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В своем обращении на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко политолог отметил, что по закону подростки имеют право заключать договоры, работать и отчислять налоги. Фактически, это означает вступление во взрослую жизнь. ни начинают интересоваться вопросами правового регулирования трудовой деятельности и налоговой политикой.

При этом, возможности влиять на собственную жизнь с помощью участия в выборах они не имеют.

Фото: realnoevremya.ru

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части наделения граждан в возрасте от 16 до 18 лет, уже осуществляющих трудовую деятельность, активным избирательным правом — правом участия в выборах в качестве избирателей», — приводит текст обращения RT.



Ольга Шагиева