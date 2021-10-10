Франция обыграла Испанию в финальном матче Лиги наций УЕФА
Франция обыграла Испанию в финальном матче Лиги наций УЕФА. Игра закончилась со счетом 2:1.
На 64-й минуте матча гол в ворота соперника забил испанский футболист Микель Оярсабаль. Однако французам удалось сравнять счет. Гол в ворота испанцев забил Карим Бензема. Счет составил 1:1.
Затем французы забили второй, решающий гол. На 80-й минуте отличился Килиан Мбаппе.
Напомним, Испания вышла в финал обыграв в полуфинальном матче сборную Италии со счетом 2:1. Франции удалось в полуфинале вырвать победу у Бельгии (3:2).
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