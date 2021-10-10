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Франция обыграла Испанию в финальном матче Лиги наций УЕФА

23:41, 10.10.2021
Франция обыграла Испанию в финальном матче Лиги наций УЕФА
Фото: instagram.com/uefa_official

Франция обыграла Испанию в финальном матче Лиги наций УЕФА. Игра закончилась со счетом 2:1.

На 64-й минуте матча гол в ворота соперника забил испанский футболист Микель Оярсабаль. Однако французам удалось сравнять счет. Гол в ворота испанцев забил Карим Бензема. Счет составил 1:1.

Затем французы забили второй, решающий гол. На 80-й минуте отличился Килиан Мбаппе.

Напомним, Испания вышла в финал обыграв в полуфинальном матче сборную Италии со счетом 2:1. Франции удалось в полуфинале вырвать победу у Бельгии (3:2).

Татьяна Демина
СпортФутбол

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