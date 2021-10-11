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В Казани раздали 100 продуктовых наборов одиноко проживающим пенсионерам

04:25, 11.10.2021
В Казани раздали 100 продуктовых наборов одиноко проживающим пенсионерам
Фото: instagram.com/kirmos_info

На этой неделе в Кировском и Московском районах раздали 100 продуктовых наборов одиноко проживающим пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.

Акцию провели в рамках Декады пожилых людей. Благотворительные мероприятия продолжатся, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выросло число долгожителей. Сейчас в республике насчитывается 189 человек, которым исполнилось 100 лет, что на 11,2% больше, чем четыре года назад.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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