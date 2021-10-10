Ространснадзор заявил об отсутствии в госреестре упавшего в Татарстане самолета

Фото: Ирина Плотникова

Самолет L-410, разбившийся в Татарстане, не был зарегистрирован в госреестре. Об этом заявили в Ространснадзоре.

— В связи с катастрофой воздушного судна, незарегистрированного в государственном реестре гражданских воздушных судов, проверку деятельности эксплуатанта, не осуществляющего функционирование в области гражданской авиации, органы Ространснадзора оценивать не уполномочены, — сообщили ТАСС в Ространснадзоре.

Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. 11 октября в Татарстане объявлен днем траура.

Алексей Нечаев