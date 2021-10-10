Названа возможная причина крушения самолета L-410 в Татарстане

Фото: МЧС РФ по РТ

Сегодня утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-410, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили.

По предварительным данным, в двигатель самолета попала птица — эту версию озвучил глава Мензелинского района Айдар Салахов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

11 октября в Татарстане объявлен днем траура в связи с крушением самолета.

Алексей Нечаев