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Названа возможная причина крушения самолета L-410 в Татарстане

14:11, 10.10.2021
Названа возможная причина крушения самолета L-410 в Татарстане
Фото: МЧС РФ по РТ

Сегодня утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-410, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили.

По предварительным данным, в двигатель самолета попала птица — эту версию озвучил глава Мензелинского района Айдар Салахов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

11 октября в Татарстане объявлен днем траура в связи с крушением самолета.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан

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