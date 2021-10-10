В день 15-летия ВКонтакте произошли массовые сбои

Сегодня соцсеть «ВКонтакте» празднует день рождения — ей исполнилось 15 лет. И сегодня же в ней фиксировались массовые сбои. По данным портала Downdetector, проблемы у пользователей начали появляться в 11:06 по московскому времени.

К половине первого было зафиксировано уже около полутысячи отчетов с жалобами. Большая часть проблем фиксировалась пользователями сайта, около 35% жаловались на то, что «лежит» приложение. 20% пользователей испытывали проблемы с подключением сервера. Больше всего отчетов было прислано от жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Напомним, в понедельник, 4 октября, произошел самый масштабный с 2008 года сбой Facebook. Сама соцсеть и сервисы Instagram и WhatsApp, ей принадлежащие, не работали более семи часов.



Людмила Губаева