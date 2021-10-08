Вслед за Instagram произошли сбои в работе Facebook и WhatApp
Пользователи сообщают о сбоях Facebook и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
Сообщают о проблемах в приложении Facebook 48% пользователей, еще 38% столкнулись с некорректной работой веб-сайта, 15% не могут авторизоваться.
У 54% пользователей WhatsApp возникли проблемы с приложением, еще 26% испытывают трудности с веб-сайтом.
Первыми о сбоях сообщили пользователи Instagram.
Эти же сервисы «упали» в минувший понедельник. Они не работали больше 4 часов.ТехнологииIT
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