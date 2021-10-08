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Вслед за Instagram произошли сбои в работе Facebook и WhatApp

22:17, 08.10.2021
Вслед за Instagram произошли сбои в работе Facebook и WhatApp
Фото: pxhere.com

Пользователи сообщают о сбоях Facebook и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Сообщают о проблемах в приложении Facebook 48% пользователей, еще 38% столкнулись с некорректной работой веб-сайта, 15% не могут авторизоваться.

Фото: скриншот

У 54% пользователей WhatsApp возникли проблемы с приложением, еще 26% испытывают трудности с веб-сайтом.

Первыми о сбоях сообщили пользователи Instagram.

Эти же сервисы «упали» в минувший понедельник. Они не работали больше 4 часов.

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