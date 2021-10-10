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Свыше 130 стран согласились ввести минимальный налог для корпораций в 15%

00:32, 10.10.2021
Свыше 130 стран согласились ввести минимальный налог для корпораций в 15%
Фото: pxhere.com

Около 136 стран согласились ввести корпоративную налоговую ставку не ниже 15% для международных корпораций с 2023 года, сообщает BBC News.

Канцлер Великобритании Риши Сунак заявил, что сделка «обновит глобальную налоговую систему для современной эпохи».

— Теперь у нас есть четкий путь к более справедливой налоговой системе, где крупные глобальные игроки платят свою справедливую долю везде, где они ведут бизнес, — сказал он.

Существует опасение, что транснациональные компании перенаправляют свою прибыль через юрисдикции с низкими налогами, чтобы сократить свои счета.

Алексей Нечаев
ОбществоЭкономика

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