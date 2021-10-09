Казанская консерватория будет делать этнофестиваль вместе с Академией спорта и туризма

Фото: Ринат Назметдинов

Казанская консерватория и Поволжская академия спорта и туризма подписали соглашение о сотрудничестве. В коллаборации они будут делать общие проекты. Ректор консерватории, Вадим Дулат-Алеев анонсировал новый фестиваль в республике, в котором будущие спортсмены и музыканты будут участвовать вместе:

— Мы начинаем с того, что будем делать некоторые общие проекты. Один из них — фестиваль «Национальные особенности в музыке и спорте». Это будет музыкально-спортивный фестиваль, на котором студенты-спортсмены и студенты-музыканты покажут национальные особенности музыкальных и спортивных традиций разных народов.

Проректор Академии спорта и туризма Наталья Гречанинова, в свою очередь, объяснила, зачем все затевается, заботой о гармоничном развитии личности будущих спортсменов, покритиковав более известный студенческий фестиваль:

— Хочется, чтобы наши спортсмены, помимо того, чтобы были хорошими спортсменами, были гармонично развитыми, чтобы они несли культуру в массы. И воспитывались не на музыке, которая сейчас идет через «Студвесну», не через иностранную музыку, которую студенты слушают, не понимая перевода (а там часто, простите, мат)...

Напомним, Вадим Дулат-Алеев в первом большом интервью на посту ректора Казанской консерватории рассказывал нашему изданию о том, как консерватория планирует развивать коммуникацию с молодежью и зрителями и каковы творческие планы казанского музыкального вуза. К примеру, есть мысли о собственной театральной сцене, на которой ставила бы постановки в ранге молодежного музыкального театра оперная студия Казанской консерватории.

Людмила Губаева