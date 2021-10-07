Мэр Казани посетил студию раннего плавания, оборудованную из бывшей котельной

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил студию раннего плавания «Океанит», в котором ранее располагалась котельная МУП «Казэнерго». На занятие могут прийти малыши до 8 лет. Еще в студии проводят реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья.



«Великолепный пример того, как из котельной сделали социально ориентированный объект. Обычно открывают кафе или магазин, а тут в густонаселенном районе — бассейн, это потрясающее решение!» — отметил мэр города.

До 1990 года в здании нынешней студии площадью 300 кв. м, расположенной по улице Чкалова, сперва была котельная, а затем база Зареченского энергорайона АО «Казэнерго». Здание выставили на торги в 2019-м, а в 2020-м заключили договор со студией раннего плавания «Океанит». В этом году студии исполнился год.

Как подчеркнула директор студии Гульшат Минигулова, помещение было выбрано не случайно. Оно идеально подходит под требования к бассейнам — отдельно стоящее здание с высокими потолками, в нем нет подвала.

Фото: kzn.ru

Еще мэр ознакомился с результатами благоустройства двора дома №7 по улице Чкалова по соседству с бассейном — его отремонтировали по программе «Наш двор». Здесь проложили тротуар и пешеходные дорожки, а еще установили детские и спортивные площадки, высадили деревья.

Маргарита Головатенко