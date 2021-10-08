Минздрава Татарстана констатировал рост смертности

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев прокомментировал информацию о напряженной работе моргов. Он объяснил, что только Росстат может объявлять официальную статистику смертности.

— Да, мы констатируем, у нас есть сведения о том, что смертность в Татарстане растет, растет по разным причинам. Есть категория людей, которая достигает определенного возраста, по старости многие уходят. Та картина, которую мы видим по моргам, сложилась в силу того, что мы сгруппировали работу патологоанатомических отделений. На сегодняшний день, безусловно, более интенсивно работает патологоанатомическое отделение седьмой горбольницы и РКБ... То, что мы наблюдаем выдачу тел, — да, это есть, но это не говорит о том, что более интенсивно или менее интенсивно по сравнению с другим периодом. Это связано с организационными решениями, которые принимаются в области здравоохранения, — подчеркнул Абашев.

Накануне в Татарстане зарегистрировали семь новых случаев смерти от COVID-19. От инфекции скончались мужчины 1941 года рождения, 1946 года рождения и 1953 года рождения, женщины 1940, 1944, 1949 и 1971 годов рождения. За весь период пандемии в Татарстане подтвердился 781 случай смерти от COVID-19.