Правительство Татарстана разработает госпрограмму развития научно-образовательных комплексов
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Государственному совету РТ рассказал, что правительству необходимо разработать госпрограмму развития научно-образовательных комплексов на ближайшие 5 лет.
Он отметил, что вклад науки в социально-экономическое развитие республики не соответствует своему потенциалу. При этом в Татарстане проходят мероприятия, нацеленные на широкое использование научных разработок в производственной сфере.
Кроме того, в ходе послания он указал на нехватку кадров в образовательных организациях и попросил Министерство образования и науки РТ взять под контроль ситуацию и активизировать работу по привлечению молодых специалистов.
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