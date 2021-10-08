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Минниханов обозначил перед Госсоветом РТ главные задачи Татарстана

10:10, 08.10.2021
Минниханов обозначил перед Госсоветом РТ главные задачи Татарстана
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов начал свое ежегодное послание Государственному совету РТ с благодарности российского лидера Владимира Путина за неизменную помощь и поддержку инициатив республики.

Минниханов отметил, что главной целью Татарстана по-прежнему является повышение качества жизни, создание комфортных условий, доступность здравоохранения и образования. Продолжится реализация программ строительства и капремонта многоквартирных домов, учреждений здравоохранения и образования, дорог и т.д.

В мероприятии принимают участие первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководители исполнительных и судебных органов власти, вузов и образовательных организаций, учреждений здравоохранения и т.д. Присутствуют 84 депутата Госсовета РТ.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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