Минниханов обозначил перед Госсоветом РТ главные задачи Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов начал свое ежегодное послание Государственному совету РТ с благодарности российского лидера Владимира Путина за неизменную помощь и поддержку инициатив республики.
Минниханов отметил, что главной целью Татарстана по-прежнему является повышение качества жизни, создание комфортных условий, доступность здравоохранения и образования. Продолжится реализация программ строительства и капремонта многоквартирных домов, учреждений здравоохранения и образования, дорог и т.д.
В мероприятии принимают участие первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководители исполнительных и судебных органов власти, вузов и образовательных организаций, учреждений здравоохранения и т.д. Присутствуют 84 депутата Госсовета РТ.
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