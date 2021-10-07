В новом здании воскресной школы Казани завершились общестроительные и фасадные работы

В Казани завершились общестроительные и фасадные работы в новом здании воскресной школы прихода преподобного Серафима Саровского по адресу: ул.Кул Гали, 10. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

В новом центре площадью 800 кв. м будет актовый зал для проведения культурно-концертных мероприятий, занятий хореографией и физкультурой, творческая арт-студия, гончарная мастерская, кабинет домоводства, IT-кабинет, игровое пространство для дошкольников.

Фото: tatmitropolia.ru

Кроме того, на базе центра будет действовать киношкола. Часть вероучительных уроков и просветительских встреч, которые сейчас проводятся в храме, также планируется проводить в новом помещении. В школе будет создана доступная среда. Ее смогут посещать дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. Ремонт проводился на средства Федерального агентства по делам национальностей России.

