Умер замглавы УФСИН по Татарстану Рафаиль Давлеев

В Татарстане на 69-м году жизни умер заместитель главы управления Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) по республике Рафаиль Давлеев. Об этом сообщается в Instagram Центра реабилитации Казани.

Давлеев ушел из жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания состоится завтра, 8 октября. Джаназа-намаз пройдёт в 13:00 в мечети Ихлас с. Усады Лаишевского района. Похороны пройдут на Арском кладбище в Казани.

Фото: tatarstan.ru

Давлеев родился 28 февраля 1953 года в Казани. В 1976 году окончил Казанский государственный университет. С 1994 по 1996 год работал начальником подотдела исправительных работ и ресоциализации СИД и СР МВД Татарстана. В 1996—1999 гг. был начальником отдела исполнения наказаний без лишения свободы УИН МВД Республики Татарстан.

В 1999—2001 гг. — начальник отдела по руководству уголовно-исполнительными инспекциями УИН Минюста России по РТ. С 2001 по 2005 год работал заместителем начальника управления — начальником отдела по руководству уголовно-исполнительными инспекциями УИН Минюста России по РТ. С 12 апреля 2010 года — заместитель начальника УФСИН России по РТ.

