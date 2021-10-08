В Набережных Челнах на бульваре Юных Ленинцев запустили новый фонтан

В Набережных Челнах на бульваре Юных Ленинцев запустили светомузыкальный фонтан. Все ремонтные работы на бульваре планируется завершить в октябре.

Фонтан установили в рамках благоустройства общественного пространства. В ближайшее время на бульваре появятся выставочные пространства, интерактивные площадки, зоны активного и пассивного отдыха. Также на территории появится уличная библиотека и амфитеатр, сообщают «Челнинские известия».



Фото: nabchelny.ru

О завершении установки фонтана сообщалось в сентябре. Это общественное пространство начали благоустраивать в 2020 году. По республиканской программе на эти цели выделили 101 миллион рублей, а в 2021 году — 50 миллионов рублей.



Татьяна Леухина