В Арске состоялось заселение двух 45-квартирных соципотечных домов

7 октября в Арске заселили два соципотечных дома, сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.



Жильцы получили ключи от дома 10 по улице Баки Урманче и от дома 46 по улице Максима Горького. Подъезды — пятиэтажные, квартиры полностью готовы для проживания: их оборудовали двухконтурными газовыми котлами, сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и автоматическими газоанализаторами.

Квартиры получили работники бюджетной сферы, молодые и многодетные семьи района. Десять однокомнатных квартир передали в Минобрнауки РТ — их распределят сиротам района.

Фото: pixabay.com

В Менделеевске 60 семей получили ключи от новых квартир в доме по улице Тукая, 16.

Маргарита Головатенко