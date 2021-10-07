Новости недвижимости

20:57 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Арске состоялось заселение двух 45-квартирных соципотечных домов

19:43, 07.10.2021
В Арске состоялось заселение двух 45-квартирных соципотечных домов
Фото: gilfondrt.ru

7 октября в Арске заселили два соципотечных дома, сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.

Жильцы получили ключи от дома 10 по улице Баки Урманче и от дома 46 по улице Максима Горького. Подъезды — пятиэтажные, квартиры полностью готовы для проживания: их оборудовали двухконтурными газовыми котлами, сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и автоматическими газоанализаторами.

Квартиры получили работники бюджетной сферы, молодые и многодетные семьи района. Десять однокомнатных квартир передали в Минобрнауки РТ — их распределят сиротам района.

Фото: pixabay.com

В Менделеевске 60 семей получили ключи от новых квартир в доме по улице Тукая, 16.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также