В Челнах жители коттеджей устроили свалку около мечети «Тауба»

Жители коттеджей около мечети «Тауба» на улице Центральной в Набережных Челнах устроили на территории настоящую свалку, сообщают «Челнинские известия».



Горы мусора не вывозятся в связи с тем, что не все жители заключили договор с региональным оператором «Гринта». Они просто выбрасывают отходы в контейнеры на общественных пространствах. Так они живут за чужой счет, рассказал изданию первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

Он отметил, что территорию очистят в ходе городских субботников. Территория закреплена за «Горзеленхозом».

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане разработали законопроект, который вводит штрафы за уклонение от заключения договоров на вывоз мусора как для граждан, так и компаний. Авторы документа сообщают, что почти 80% юрлиц только на востоке республики всячески уклоняются от этой обязанности, поскольку в республиканском законодательстве до сих пор не было нормы, позволяющей привлечь их к ответственности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко