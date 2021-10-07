ТАИФ выражает соболезнования в связи с кончиной Николая Демидова

Глубокие и искренние соболезнования родным и близким бывшего заместителя министра внутренних дел СССР, министра внутренних дел Татарской АССР, генерал-лейтенанта внутренней службы Демидова Николая Ивановича выражает многотысячный коллектив Группы компаний ТАИФ.

«Из жизни ушел мудрый и талантливый руководитель, посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству. Дмитрий Николаевич внес неоценимый вклад в обеспечение безопасности жителей Татарстана и всей страны. В памяти тысяч людей он останется как сильный и принципиальный, доброжелательный и чуткий человек.

Мы потрясены этой утратой и искренне разделяем Вашу боль и скорбь. Светлая память о Николае Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.