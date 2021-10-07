Ак Барс Банк — официальный партнер XII конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ»
7 октября 2021 года открылось крупнейшее профессиональное мероприятие, посвященное рынку синдицированного кредитования в России и странах СНГ — XII конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ», официальным партнером которой выступает Ак Барс Банк.
На конференции обсуждается законодательное регулирование рынка, особенности юридического сопровождения, использование синдикаций в сделках реструктуризаций, концессий, предэкспортного финансирования, перспективы развития трансграничных сделок и потенциал выхода российских банков на рынки новых стран.
В рамках конференции Ак Барс Банк выступает генеральным партнером мероприятия «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП: Казанская сессия», которую проведет Cbonds Congress в IT-park г. Казани 12 ноября 2021 года.
Лейтмотивом программы станет активное развитие финансового рынка, а также увеличение не только количества инвесторов, но и эмитентов.
Профессиональные организаторы расскажут о том, что выпуск облигаций и IPO теперь доступны не только крупным корпорациям, но и компаниям среднего, а иногда и малого бизнеса. Эксперты затронут вопросы о процедуре выпуска, юридических аспектах и требованиях к эмитентам МСП и поделятся практическими кейсами по выводу компаний на рынок публичных заимствований. Также спикеры обсудят шаги по привлечению стратегического инвестора и подготовке компании к IPO.
Марк Рубинштейн, управляющий директор Ак Барс Банка, выступит модератором сессии «Долговые инструменты», в рамках которой будут рассмотрены особенности выпуска облигаций high yield и их ценообразование, интересы инвесторов на рынке облигаций, виды долговых инструментов и др.
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Справка
Cbonds Congress — лидирующая российская компания-провайдер бизнес-конференций по финансовым рынкам: рынок долговых ценных бумаг, рынок коллективных инвестиций, IPO, риск-менеджмент и рынок слияний и поглощений. Ежегодно в мероприятиях принимают участие ведущие банки-кредиторы, заемщики, юридические компании, профильные ассоциации и комитеты из России и стран СНГ, а также Великобритании и Европы.
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