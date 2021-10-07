В Раде отказ Киева от поставок российского газа по сниженным ценам назвали безразличием к судьбе народа

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины, член парламентской фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил на своей странице в Facebook, что властям страны безразлична судьба народа. К такому выводу он пришел, комментируя позицию Киева об отказе от возобновления транзита российского газа по сниженной цене.

Политик напомнил о достигнутой в 2019 году договоренности с РФ, согласно которой Россия была готова поставлять Украине газ стоимостью $175. Кузьмин отметил, что сейчас цена на газ в Европе регулярно бьет исторические рекорды. По мнению политика, президент Украины Владимир Зеленский совершил роковую ошибку, отказавшись от договоренности по причине того, что та была достигнута оппозиционером Виктором Медведчуком.

Вчера президент России Владимир Путин рассказал, что в стране видят спекуляции на тему газотранспортной системы Украины и поставок через нее.

В прошлом месяце РФ заключила договор с Венгрией на поставку газа в течение 15 лет в обход Украины. В Кремле сообщили, что условия контракта не нарушают права страны.



Диана Жиленкова