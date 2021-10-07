В Татарстане отремонтированы два изношенных участка автодороги Арск — Большая Атня

В Арском районе РТ отремонтированы два изношенных участка дороги Арск — Большая Атня. Их общая протяженность составляет 3,1 км. Работы были выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Был уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, щебнем укреплены обочины по 1,5 м с каждой стороны. Кроме того, специалисты обустроили съезд к населенному пункту Большие Верези. Дорога Арск — Большая Атня имеет 2 полосы движения, ширина проезжей части составляет 7 метров.

Фото: Максим Платонов

Недавно в Татарстане отремонтировали участок дороги М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши протяженностью 5,4 км. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тюлячинском районе.

Алексей Нечаев