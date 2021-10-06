В Казань из Костромы привезут чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери
В преддверии празднования в честь Собора Казанских святых, намеченного на 17 октября, в столицу Татарстана из Костромы привезут чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.
Торжественная встреча образа состоится 14 октября в 17.00 в воссозданном Казанском соборе Казанско-Богородицкого мужского монастыря на улице Большой Красной. Всенощное бдение возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Икона будет находиться в Казани с 14 по 18 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Во время пребывания Феодоровской иконы будут совершаться регулярные молебны. Верующие могут прийти к святыне с 7.00 до 22.00 с обязательным соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
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