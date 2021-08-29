В Новосибирске мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

Следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным следствия, мужчина в нетрезвом виде стрелял из окна квартиры. Пострадали пять человек, двое из них доставлены в больницу. У него было охотничье ружье. Злоумышленник находился на третьем этаже дома 1б по улице Лебедевского в Новосибирске.

Фото: nsk.sledcom.ru

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В мае в Екатеринбурге задержали бывшего сотрудника полиции, который устроил стрельбу из окна жилого дома.



Алексей Нечаев