В Екатеринбурге задержали устроившего стрельбу

В Екатеринбурге задержали бывшего сотрудника полиции, который устроил стрельбу из окна жилого дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При задержании силовики использовали светошумовые гранаты, уточняет собеседник агентства.

Сегодня вечером в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга мужчина открыл стрельбу по людям со своего балкона. В результате пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

