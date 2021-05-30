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Происшествия

В Екатеринбурге задержали устроившего стрельбу

20:46, 30.05.2021
В Екатеринбурге задержали устроившего стрельбу
Фото: torange.biz

В Екатеринбурге задержали бывшего сотрудника полиции, который устроил стрельбу из окна жилого дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При задержании силовики использовали светошумовые гранаты, уточняет собеседник агентства.

Сегодня вечером в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга мужчина открыл стрельбу по людям со своего балкона. В результате пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Происшествия
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